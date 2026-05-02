Brindisi oltre l’industria | il rinascimento dell' agro tra tradizione e innovazione

Da brindisireport.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per molti anni, si è parlato di Brindisi come di una città legata principalmente al porto e all’industria. Tuttavia, negli ultimi tempi si sta assistendo a un recupero dell’agroalimentare, con iniziative che uniscono tradizione e innovazione. Questa trasformazione riguarda anche le campagne circostanti, dove si stanno sviluppando nuovi progetti e pratiche per valorizzare i prodotti locali. La città si sta muovendo verso un nuovo assetto economico, diverso da quello che si era consolidato in passato.

BRINDISI - Per decenni, ed io tra gli altri, abbiamo narrato Brindisi come un’enclave dominata esclusivamente dal porto e dalla grande industria. Narrazione che si ripropone anche in questi giorni sotto altri termini malgrado le evidenti e irreversibili crisi dell’esistente. Spero che le tante.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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