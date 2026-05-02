Brindisi oltre l’industria | il rinascimento dell' agro tra tradizione e innovazione

Per molti anni, si è parlato di Brindisi come di una città legata principalmente al porto e all’industria. Tuttavia, negli ultimi tempi si sta assistendo a un recupero dell’agroalimentare, con iniziative che uniscono tradizione e innovazione. Questa trasformazione riguarda anche le campagne circostanti, dove si stanno sviluppando nuovi progetti e pratiche per valorizzare i prodotti locali. La città si sta muovendo verso un nuovo assetto economico, diverso da quello che si era consolidato in passato.

BRINDISI - Per decenni, ed io tra gli altri, abbiamo narrato Brindisi come un’enclave dominata esclusivamente dal porto e dalla grande industria. Narrazione che si ripropone anche in questi giorni sotto altri termini malgrado le evidenti e irreversibili crisi dell’esistente. Spero che le tante.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Tra tradizione e innovazione, a Borgonovo torna la Fiera dell’AngeloL’inaugurazione della Fiera dell’Angelo 2026 è fissata lunedì 6 aprile, alle 11,30 al Fossato della Rocca: qui, insieme alle autorità civili militari... Sindacato agro-industria Flai Cgil Modena, il nuovo segretario è Claudio RisoClaudio Riso è stato eletto stamattina, martedì 21 aprile, a larga maggioranza dall’Assemblea Generale segretario provinciale del sindacato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il petrolchimico di Brindisi sarà venduto. Cautela della Cgil; Petrolchimico: notizia buona, ma si rilanci il lavoro e il polo industriale in chiave green; Brindisi, Eni annuncia la selezione dell’advisor per la vendita del cracking; Versalis, svolta sul cracking: advisor internazionale per la vendita e nuovo vertice a giugno. Brindisi oltre l’industria: il rinascimento dell'agro tra tradizione e innovazioneCarmine Dipietrangelo: È giunto il momento di guardare alla terra non come a un retaggio del passato, ma come ad un pilastro su cui fondare una parte del futuro del territorio ... brindisireport.it Brindisi, Eni annuncia la selezione dell’advisor per la vendita del crackingUna svolta a sorpresa. Il cracking di Brindisi sarà venduto: Eni ha annunciato al ministro Urso di aver avviato la selezione di un primario advisor internazionale che avrà il ... msn.com Carovigno, oltre 700mila euro per la costa: il progetto di rinaturalizzazione tra i migliori in Puglia. La notizia completa qui https://m.brindisisera.it/dettaglio.aspid_dett=62219&id_rub=58 - facebook.com facebook