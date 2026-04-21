Sindacato agro-industria Flai Cgil Modena il nuovo segretario è Claudio Riso

Stamattina, durante l’Assemblea Generale, è stato eletto a larga maggioranza il nuovo segretario provinciale del sindacato agro-industria Flai Cgil di Modena. La nomina riguarda Claudio Riso, che ha ottenuto il sostegno dei presenti. La sua elezione è stata comunicata ufficialmente durante l’incontro. La nomina del nuovo segretario si inserisce nell’ambito delle attività del sindacato che rappresenta i lavoratori del settore agro-industriale nella provincia.

Claudio Riso è stato eletto stamattina, martedì 21 aprile, a larga maggioranza dall’Assemblea Generale segretario provinciale del sindacato lavoratori agro-industria Flai Cgil Modena. L’Assemblea generale Flai si è espressa con quasi il 90% dei voti a favore. Erano presenti ai lavori.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Raffaele Falcone nuovo segretario Flai CgilPugliese di origine, già dirigente della Flai Cgil di Foggia e successivamente funzionario della Flai nazionale, Raffaele Falcone è il nuovo... Leggi anche: Giuseppe Romano, eletto nuovo segretario generale della FLAI CGIL di Taranto Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Supermercati Gala, sottoscritta con la Filcams Cgil la proroga dell’integrativo; Uomo abbandonato al Ruggi, si segue la pista del caporalato. La Cgil: Condanna a morte senza mandanti. Elenchi anagrafici agricoli, Flai Cgil: cresce la presenza degli stranieri. Cala il numero delle lavoratriciÈ un quadro in chiaroscuro quello che emerge dalle elaborazioni realizzate dal dipartimento organizzazione della Flai Cgil sui dati degli ... ildiariodellavoro.it Migranti, nasce l'alleanza tra la Ong di Casarini e Flai Cgil: Scelta per restare umaniAll'orizzonte, nella grande galassia delle organizzazioni non governative, si è definita una nuova alleanza che vede la Ong Mediterranea Saving Humans al fianco del sindacato Flai Cgil, ossia la ... ilgiornale.it Claudio Riso è il nuovo segretario del sindacato agro-industria Flai Cgil Modena Subentra a Nicola Pessolano, destinato ad altri incarichi nell’organizzazione... facebook CLAUDIO RISO È IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE FLAI CGIL MODENA L’Assemblea generale della categoria si è espressa con quasi il 90% dei voti a favore cgilmodena.it/p=106927 @FlaiCgilModena @er_flai @flaicgil @cgilnazionale @ERCGI x.com