Un incidente stradale si è verificato ieri tra le località di Ceglie Messapica e Ostuni, in provincia di Brindisi, provocando la morte di una giovane donna di 21 anni. La vittima era alla guida di un veicolo coinvolto nel sinistro. La Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo d'inchiesta con l’ipotesi di omicidio stradale. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Ieri un incidente stradale tra Ceglie Messapica e Ostuni, ha causato la morte di una giovane 21enne. La Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale Una vita che stava iniziando davvero, spezzata nel giorno simbolo del lavoro. La morte diSamantha Lacedonia, 21 anni, apre un’inchiesta per omicidio stradalee lascia dietro di sé una storia fatta di progetti appena cominciati. La giovane, originaria diBisceglie, si era trasferita da pochi giorni in provincia di Brindisi. Il primo giorno di lavoro in un locale diOstunisi è trasformato in tragedia lungo la strada provinciale che collega la città alla vicinaCeglie Messapica....🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brindisi, incidente tra Ostuni e Ceglie Messapica: muore a 21 anni

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la Repubblica. . La Procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale dopo la morte di Samantha Lacedonia, la 21enne che ha perso la vita ieri in seguito ad un incidente che si è verificato sulla provinciale tra Ostuni e Ceglie Messapica il Primo - facebook.com facebook