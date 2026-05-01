Ostuni-Ceglie Messapica | incidente morta 21enne di Bisceglie Due feriti

Stamattina, lungo la strada tra Ostuni e Ceglie Messapica, si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli. Una donna di 21 anni, originaria di Bisceglie, è deceduta a seguito dell’impatto. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Le autorità stanno accertando le cause dello scontro, mentre le operazioni di soccorso sono state prontamente avviate sul posto.