Ostuni-Ceglie Messapica | incidente morta 21enne di Bisceglie Due feriti
Stamattina, lungo la strada tra Ostuni e Ceglie Messapica, si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli. Una donna di 21 anni, originaria di Bisceglie, è deceduta a seguito dell’impatto. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Le autorità stanno accertando le cause dello scontro, mentre le operazioni di soccorso sono state prontamente avviate sul posto.
Una donna di 21 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite stamattina nello scontro per cause da dettagliare. Impatto frontale tra due auto nel tratto di strada Ostuni-Ceglie Messapica. La 31 enne originaria di Bisceglie risiedeva in territorio cegliese da alcuni mesi per lavoro. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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