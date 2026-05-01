Un incidente frontale sulla provinciale Ostuni-Ceglie Messapica ha causato la morte di una giovane di 21 anni e il ferimento di altre due persone. L’incidente è avvenuto pochi minuti fa nel Brindisino, coinvolgendo due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. Le autorità stanno procedendo con i rilievi e le verifiche necessarie per chiarire l’accaduto.

Una ragazza di 21 anni è morta e due persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente che si è verificato pochi minuti fa nel Brindisino, lungo la provinciale Ostuni-Ceglie Messapica. La vittima era alla guida di una Fiat 500 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Mercedes. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale ed il personale sanitario del 118, ma vano è stato ogni tentativo di rianimare la 21enne.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scontro frontale sulla provinciale Ostuni-Ceglie Messapica: morta una 21enne, due feriti

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