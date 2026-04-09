Brignone si emoziona dopo l'incontro con Papa Leone | Ha parlato anche dell'altra faccia dello sport

Federica Brignone ha condiviso di essersi emozionata dopo aver incontrato Papa Leone, il quale ha affrontato il tema dello sport durante il colloquio. La sportiva ha riferito che il Papa ha parlato di vari aspetti legati a questa attività, menzionando anche le problematiche e le difficoltà che possono insorgere. L'incontro ha suscitato in lei sentimenti di commozione, come ha spiegato in seguito.

Federica Brignone si è emozionata dopo aver ascoltato le parole di Papa Leone sullo sport: "Ha parlato anche dell'altra faccia dello sport, ha elencato tante cose che succedono". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La mamma di Zoe Trinchero ricorda l’incontro con l’assassino: “Mi ha mentito guardandomi in faccia”"Incontrerei il ragazzo che ha confessato di aver ucciso mia figlia solo se mi dicesse la verità, non credo lo perdonerò mai", dice a Fanpage.

Leggi anche: A C’è Posta per te Alessandro rifiuta l’incontro con sua madre: “Non provo niente per lei, ora ho un’altra mamma”

Brignone si emoziona dopo l’incontro con Papa Leone: Ha parlato anche dell’altra faccia dello sportFederica Brignone si è emozionata dopo aver ascoltato le parole di Papa Leone sullo sport: Ha parlato anche dell'altra faccia dello sport, ha elencato ... fanpage.it

Federica Brignone dopo l'incontro con Papa Leone XIV: «È una di quelle giornate che rimangono»(LaPresse) Federica Brignone molto emozionata dopo aver incontrato Papa Leone XIV in Vaticano insieme alle altre atlete e agli atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi. « Ha parlato dello sport, dei valori ... video.corriere.it