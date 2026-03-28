Un famoso golfista è stato fermato dalla polizia a Jupiter Island, in Florida, dopo aver subito un incidente con il suo veicolo. L’auto si è ribaltata e l’uomo è stato sottoposto a fermo per guida sotto l’effetto di sostanze non specificate. La polizia ha confermato l’arresto e l’intervento sul luogo dell’incidente.

(Adnkronos) – Tiger Woods è stato arrestato per guida sotto l’effetto di sostanze non precisate dopo un incidente avvenuto a Jupiter Island, in Florida. Woods, 50 anni, con il suo Suv ha urtato un camion. L’auto dell’ex numero 1 del golf si è ribaltata: Woods non ha riportato danni. Dopo l’incidente, avvenuto alle 14 locali di venerdì, la polizia della contea di Martin ha notato che Woods mostrava segni di alterazione: la star del golf si è sottoposto ad un test dell’etilometro, con esito negativo, ma ha rifiutato di fornire un campione di urine. E’ stato arrestato per il sospetto di guida sotto l’effetto di sostanze, danneggiamento di proprietà altrui e rifiuto di sottoporsi ad un test previsto dalla legge. 🔗 Leggi su Seriea24.it

© Seriea24.it - Tiger Woods arrestato dopo incidente d’auto, il suv si ribalta

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