Brindisi accusa | spari contro auto dopo la lite per uno scontro arrestato trentenne Carabinieri

A Brindisi un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver sparato contro un’auto a seguito di una lite scoppiata in strada. Secondo quanto riferito dai militari, l’episodio è avvenuto nel corso di un confronto tra diverse persone, culminato con i colpi di arma da fuoco. La persona fermata è stata posta in stato di fermo, mentre le forze dell’ordine stanno approfondendo le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti ed in attesa del giudizio, si comunica quanto segue. Nella mattinata del 27 aprile 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un 30enne di Brindisi, ritenuto responsabile di tentata estorsione aggravata, porto e detenzione illegale di arma comune da sparo e tentate lesioni personali.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Brindisi, accusa: spari contro auto dopo la lite per uno scontro, arrestato trentenne Carabinieri Notizie correlate Assalto armato ai portavalori sulla Brindisi-Lecce: inseguimento e spari contro i carabinieriMomenti da film d’azione questa mattina, 9 febbraio, lungo la superstrada Brindisi-Lecce, nei pressi dello svincolo di Tuturano. Leggi anche: Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: l'inseguimento, gli spari con i carabinieri e quell'auto rubata alla polizia. Tre arresti Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nessuna tentata estorsione, nell'incidente la ragione era mia. Spari? Assolutamente no; Brindisi, accusa: spari contro auto dopo la lite per uno scontro, arrestato trentenne; Tentata estorsione ed esplosione di colpi contro un'auto: scatta l'arresto; Spari dopo un incidente, 30enne brindisino finisce in carcere. Brindisi, accusa: spari contro auto dopo la lite per uno scontro, arrestato trentenne CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta ... noinotizie.it Spari dopo un incidente, 30enne brindisino finisce in carcereUn brindisino di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata estorsione e uso di arma da fuoco. trnews.it Colonia Felina Brindisi ODV. Villa · Olvidala. Buonanotte #ETERNORAY #ROMEO PER SEMPRE - facebook.com facebook Dichiarazione di Luigi Spinzi – Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi Prendiamo atto positivamente di quanto annunciato di recente dall’ Eni al Governo, circa lo stato di attuazione del Piano di riconversione industriale del sito Versalis di Brindisi, in partic x.com