Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce | l' inseguimento gli spari con i carabinieri e quell' auto rubata alla polizia Tre arresti

Una mattinata di paura sulla strada tra Brindisi e Lecce. Due carabinieri si sono trovati nel mezzo di un inseguimento con uomini armati che avevano appena assaltato un portavalori. L’auto usata dai malviventi era stata rubata alla polizia e, durante il tentativo di bloccarli, sono partiti gli spari. Alla fine, i carabinieri sono riusciti a fermare tre persone e a recuperare l’auto. La situazione è rimasta tesa per tutta la mattinata, con i sospetti che tentavano di darsi alla fuga tra

Una mattinata di terrore, fuoco e spari. Hanno rischiato la vita i due carabinieri a bordo della pattuglia intervenuta dopo l'assalto al portavalori sulla superstrada Brindisi-Lecce: un proiettile ha attraversato l'abitacolo dal lato conducente fino al lato passeggero, in pratica sfiorando i militari. E con loro anche un collega libero dal servizio: è stato speronato e buttato fuori strada mentre si era messo all'inseguimento. L'allarme E' successo tutto nelle fase concitate seguite all'assalto del furgone portavalori. L'allarme lanciato dalle centrali operative dei comandi provinciali di Brindisi e di Lecce dei carabinieri ha fatto confluire nella zona le pattuglie in servizio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: l'inseguimento, gli spari con i carabinieri e quell'auto rubata alla polizia. Tre arresti Approfondimenti su Brindisi Lecce Assalto armato ai portavalori sulla Brindisi-Lecce: inseguimento e spari contro i carabinieri Questa mattina sulla superstrada Brindisi-Lecce, vicino allo svincolo di Tuturano, un commando ha assaltato un portavalori. Assalto a portavalori con finte auto della polizia sulla Lecce-Brindisi: esplosioni, fiamme e sparatoria con i carabinieri Questa mattina sulla statale 613, tra Lecce e Brindisi, un commando ha assaltato un furgone portavalori dell’azienda Btv Battistolli. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Brindisi Lecce Argomenti discussi: Assalto al portavalori sulla statale: conflitto a fuoco coi carabinieri durante l’inseguimento; Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce: superstrada bloccata; Assalto al portavalori in Toscana, chiuse le indagini sulla banda sarda: Organizzazione paramilitare; Assalto al portavalori sulla Brindisi–Lecce: camion in fiamme all’altezza di Tuturano. Assalto a portavalori sulla Lecce-Brindisi: I carabinieri sono vivi per miracolo. Due arrestatiBanda armata di kalashnikov blocca la superstrada, fa esplodere un furgone e ingaggia uno scontro a fuoco con i carabinieri. Due arresti. ilfattoquotidiano.it Assalto al portavalori, chi sono i fermati: «Erano foggiani in trasferta», caccia ai complici. La dinamica della rapinaNon erano malviventi della zona ma foggiani in trasferta i due fermati dai carabinieri del nucleo investigativo di Lecce per l'assalto ad un portavalori commesso questa mattina ... leggo.it Questo è ciò che è successo stamane sulla Lecce-Brindisi. Immagini che ci riportano a quelle dei colpi di #Giave, #Siligo e altre località della nostra isola, rovinata da una criminalità organizzata che mina sviluppo e futuro di una terra meravigliosa. Vedere che facebook Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, il video del conflitto a fuoco con i carabinieri. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.