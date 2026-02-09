Assalto armato ai portavalori sulla Brindisi-Lecce | inseguimento e spari contro i carabinieri

Questa mattina sulla superstrada Brindisi-Lecce, vicino allo svincolo di Tuturano, un commando ha assaltato un portavalori. I banditi sono fuggiti a tutta velocità e hanno aperto il fuoco contro i carabinieri che li inseguivano. L’intervento delle forze dell’ordine è stato rapido, ma l’assalto ha creato scompiglio e paura tra gli automobilisti in transito.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Commando in azione allo svincolo di Tuturano. Momenti da film d’azione questa mattina, 9 febbraio, lungo la superstrada Brindisi-Lecce, nei pressi dello svincolo di Tuturano. Un commando armato ha assaltato due portavalori della ditta Btv-Battistolli, dando vita a una scena di estrema violenza culminata con un inseguimento e colpi d’arma da fuoco. Durante la fuga, i banditi hanno sparato contro un’auto dei carabinieri: un proiettile ha colpito la vettura di servizio, ma fortunatamente i militari sono rimasti illesi. Due presunti componenti della banda sono stati fermati, mentre altri due sarebbero ancora ricercati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Assalto armato ai portavalori sulla Brindisi-Lecce: inseguimento e spari contro i carabinieri Approfondimenti su Brindisi Lecce Assalto armato al portavalori sulla Statale 613 tra Brindisi e Lecce a Tuturano, sparatoria con kalashnikov Questa mattina sulla Statale 613 tra Brindisi e Lecce, vicino a Tuturano, un gruppo armato ha tentato di rapinare due furgoni portavalori. Assalto a portavalori sulla superstrada Lecce-Brindisi. Sparatoria con i carabinieri, poi la fuga Questa mattina sulla superstrada tra Lecce e Brindisi, un furgone portavalori è stato assaltato con armi da fuoco. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Brindisi Lecce Argomenti discussi: Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti; Prosegue l’assalto all’oro verde sulle strade pugliesi; Terrore sulla statale: portavalori assaltato da finti poliziotti e sparatoria sulla Brindisi-Lecce. Due arresti VIDEO; Assalto al portavalori sulla Brindisi–Lecce: camion in fiamme all’altezza di Tuturano. Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce:commando armato blocca la strada con un'esplosioneTerrore questa mattina sulla superstrada che collega Brindisi a Lecce, all'altezza di Turano. Gli automobilisi si sono trovati di fronte ad un assalto ad un portavalori della ditta Btv Battistoli. I ... tg.la7.it Brindisi, assalto a portavalori su statale per Lecce: banditi in fugaI malviventi erano armati di kalashnikov e hanno preso di mira un blindato, bloccato mettendo di traverso un autocarro, a cui hanno dato fuoco ... adnkronos.com Ritrovato nella notte il furgone dei bambini della Valtur New Basket Brindisi. Un poliziotto fuori servizio individua il mezzo a Lecce e avvia l’intervento con le Questure di Brindisi e Lecce. facebook Lecce, incidente allo svincolo dell'Ipercoop in direzione Brindisi: carambola tra auto x.com

