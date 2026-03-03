ndicka la nuova arma di gasp sui calci piazzati

Il difensore nato a Parigi, naturalizzato ivoriano, ha segnato il suo secondo gol consecutivo e il terzo stagionale durante l'ultima partita. È una presenza costante nella formazione di Gasperini, sempre in campo in campionato, tranne quando è stato convocato per la Coppa d’Africa. La sua posizione come punto fermo della linea difensiva si conferma anche in questa fase.

Ancora una firma nel tabellino per Evan Ndicka, difensore giallorosso 26enne, che domenica ha firmato il suo quarto gol con la maglia della Roma. Le sue caratteristiche su calcio piazzato possono essere un fattore per la corsa Champions. Secondo gol consecutivo, terzo stagionale per il difensore nato a Parigi, naturalizzato ivoriano. Presenza fissa nella difesa di Gasperini: sempre titolare in campionato, è stato assente solamente per la convocazione in Coppa d'Africa. Contro Nizza, Cremonese e Juventus, Ndicka è stato autore di tre gol molto simili, tutti nati da calcio d'angolo e chissà che un giocatore importante come lui in fase difensiva, non possa diventare un'arma in più su queste situazioni per la squadra giallorossa.

