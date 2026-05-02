Brescia Mondovisioni | il cinema diventa lente sul mondo al Nuovo Eden

A Brescia, al Nuovo Eden, si tiene una rassegna di film documentari con l’obiettivo di mostrare diverse realtà del mondo. Tra le pellicole in programma ci sono un’opera che analizza lo sfruttamento accademico tra Kenya e Occidente e un’altra che racconta le esperienze della popolazione di Gaza durante la recente crisi. La manifestazione invita il pubblico a riflettere su temi sociali e geopolitici attraverso immagini e storie autentiche.

? Cosa scoprirai Come può un documentario svelare lo sfruttamento accademico tra Kenya e Occidente?. Chi sono le persone che hanno vissuto la nuova Nakba a Gaza?. Come affronta il pregiudizio di genere una quindicenne messicana?. Perché il cinema del Nuovo Eden diventa uno strumento di geopolitica?.? In Breve Rassegna dal 5 al 19 maggio 2026 presso la sala Nuovo Eden di Brescia. Collaborazione tra Internazionale, CineAgenzia, Fabula Mundi, Ipsia Brescia ODV e ACLI Provinciali. Proiezioni di The Life That Remains il 5 maggio alle ore 18:30 e 20:30. Niñxs in programma il 11 maggio alle 18:30 e il 12 maggio alle 20:30. Dal 5 al 19 maggio 2026 la sala Nuovo Eden di Brescia ospiterà Mondovisioni, la rassegna cinematografica dedicata ai documentari che il settimanale Internazionale propone in collaborazione con CineAgenzia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, Mondovisioni: il cinema diventa lente sul mondo al Nuovo Eden Notizie correlate Leggi anche: Al Cinema Sivori torna la rassegna “Mondovisioni”: sei film sull’attualità provenienti da tutto il mondo Elden Ring diventa un film: un mondo epico pronto a sbarcare al cinemaMilano, 27 aprile 2026 – Dopo aver conquistato milioni di giocatori, Elden Ring si prepara a diventare un film. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: CNE 2026. Mondovisioni; Al Nuovo Eden ‘A cena con il dittatore’, ‘Los domingos’ e ‘The life that remains’. Brescia, al Nuovo Eden dal 5 al 19 maggio c’è Mondovisioni: i documentari di InternazionaleDal 5 al 19 maggio 2026 Fondazione Brescia Musei propone al Nuovo Eden Mondovisioni. I documentari di Internazionale 2026, la rassegna organizzata da ... bsnews.it Cinema, «Sciatunostro» arriva a Brescia per la prima voltail nuovo film di Leandro Picarella, il poetico racconto d’infanzia tra due bambini nell’isola di Linosa sarà al cinema Nuovo Eden il primo e il due maggio ... giornaledibrescia.it FOCUS MARILYN 100 Dal 9 maggio il Nuovo Eden celebra il centenario della nascita di Marilyn Monroe con una rassegna che invita a riscoprire sul grande schermo una delle figure più celebri, amate e complesse della storia del cinema. Inaugura la ra - facebook.com facebook