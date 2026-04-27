Elden Ring diventa un film | un mondo epico pronto a sbarcare al cinema

Il videogioco Elden Ring, molto popolare tra i giocatori, si appresta a essere trasformato in un film. La notizia è stata annunciata recentemente, senza dettagli sui tempi di produzione o sul cast. La trasposizione cinematografica porterà sul grande schermo l’universo immaginato nel videogioco, che ha riscosso successo di pubblico e critica. L’annuncio è stato diffuso da una casa di produzione senza ulteriori precisazioni.

Milano, 27 aprile 2026 – Dopo aver conquistato milioni di giocatori, Elden Ring si prepara a diventare un film. Tra un budget record, una regia d’autore e un universo narrativo complesso, la trasposizione cinematografica promette di essere uno degli eventi più ambiziosi dei prossimi anni. Un progetto ambizioso tra cinema d’autore e blockbuster. Il passaggio da videogioco a cinema è ormai realtà. Il film tratto da Elden Ring sarà diretto da Alex Garland, già autore di opere come Ex Machina, e prodotto da A24 insieme a Bandai Namco Entertainment. Un connubio che lascia intravedere un progetto capace di unire visione autoriale e respiro da blockbuster.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elden Ring diventa un film: un mondo epico pronto a sbarcare al cinema Elden Ring : le plus gros film d'A24 #movie #film #cinema Notizie correlate Elden Ring diventa un film A24: Alex Garland alla regia e cast stellare per l’opera da oltre 100 milioniL’Interregno sta per prendere vita sul grande schermo nel progetto più ambizioso mai intrapreso da A24. Dal Trono di Spade al grande schermo: Elden Ring diventa un kolossal(Adnkronos) – Il sodalizio tra l'estetica ricercata di A24 e la mitologia oscura di FromSoftware segna ufficialmente l'inizio di una delle operazioni... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elden Ring diventa un film, ecco quando arriverà al cinema; Elden Ring diventa un film live-action: uscita fissata al 3 marzo 2028 e riprese in IMAX; Elden Ring diventa realtà: 7 gadget imperdibili prima del live action; Elden Ring diventa un kolossal live action: annunciati cast e data d'uscita del film più ambizioso di A24. Elden Ring diventa un film: un mondo epico pronto a sbarcare al cinemaIl capolavoro videoludico si appresta a diventare un kolossal fantasy: l’attesa dei fan ... msn.com Elden Ring diventa un kolossal live action: annunciati cast e data d'uscita del film più ambizioso di A24The live-action movie adaptation of #ELDENRING, produced by the studio A24 in partnership with Bandai Namco and filmed for IMAX, is slated for release on March 3, 2028. Production will begin in Spring ... it.ign.com #EldenRing diventa un kolossal live action: annunciati cast e data d'uscita del film più ambizioso di A24. https://it.ign.com/elden-ring-live-action/224951/elden-ring-diventa-un-kolossal-live-action-annunciati-cast-e-data-duscita-del-film-piu-ambizioso-di - facebook.com facebook Il film di Elden Ring é ufficialmente in produzione ed arriverà nelle sale il 03 marzo 2028! Rivelato anche il cast: che ne pensate x.com