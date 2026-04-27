Elden Ring diventa un film | un mondo epico pronto a sbarcare al cinema

Da quotidiano.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il videogioco Elden Ring, molto popolare tra i giocatori, si appresta a essere trasformato in un film. La notizia è stata annunciata recentemente, senza dettagli sui tempi di produzione o sul cast. La trasposizione cinematografica porterà sul grande schermo l’universo immaginato nel videogioco, che ha riscosso successo di pubblico e critica. L’annuncio è stato diffuso da una casa di produzione senza ulteriori precisazioni.

Milano, 27 aprile 2026 – Dopo aver conquistato milioni di giocatori, Elden Ring si prepara a diventare un film. Tra un budget record, una regia d’autore e un universo narrativo complesso, la trasposizione cinematografica promette di essere uno degli eventi più ambiziosi dei prossimi anni. Un progetto ambizioso tra cinema d’autore e blockbuster. Il passaggio da videogioco a cinema è ormai realtà. Il film tratto da Elden Ring sarà diretto da Alex Garland, già autore di opere come Ex Machina, e prodotto da A24 insieme a Bandai Namco Entertainment. Un connubio che lascia intravedere un progetto capace di unire visione autoriale e respiro da blockbuster.🔗 Leggi su Quotidiano.net

elden ring diventa un film un mondo epico pronto a sbarcare al cinema
© Quotidiano.net - Elden Ring diventa un film: un mondo epico pronto a sbarcare al cinema

Elden Ring : le plus gros film d'A24 #movie #film #cinema

Video Elden Ring : le plus gros film d'A24 #movie #film #cinema

Notizie correlate

Elden Ring diventa un film A24: Alex Garland alla regia e cast stellare per l’opera da oltre 100 milioniL’Interregno sta per prendere vita sul grande schermo nel progetto più ambizioso mai intrapreso da A24.

Dal Trono di Spade al grande schermo: Elden Ring diventa un kolossal(Adnkronos) – Il sodalizio tra l'estetica ricercata di A24 e la mitologia oscura di FromSoftware segna ufficialmente l'inizio di una delle operazioni...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Elden Ring diventa un film, ecco quando arriverà al cinema; Elden Ring diventa un film live-action: uscita fissata al 3 marzo 2028 e riprese in IMAX; Elden Ring diventa realtà: 7 gadget imperdibili prima del live action; Elden Ring diventa un kolossal live action: annunciati cast e data d'uscita del film più ambizioso di A24.

Elden Ring diventa un film: un mondo epico pronto a sbarcare al cinemaIl capolavoro videoludico si appresta a diventare un kolossal fantasy: l’attesa dei fan ... msn.com

elden ring elden ring diventa unElden Ring diventa un kolossal live action: annunciati cast e data d'uscita del film più ambizioso di A24The live-action movie adaptation of #ELDENRING, produced by the studio A24 in partnership with Bandai Namco and filmed for IMAX, is slated for release on March 3, 2028. Production will begin in Spring ... it.ign.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.