Al Cinema Sivori torna la rassegna Mondovisioni | sei film sull’attualità provenienti da tutto il mondo

Al Cinema Sivori torna la rassegna “Mondovisioni” con sei film provenienti da diversi paesi. La programmazione si svolge presso la sala di salita Santa Caterina 54r a Genova. Le pellicole affrontano temi attuali attraverso la prospettiva di registi internazionali. La rassegna offre la possibilità di vedere film che trattano questioni globali e sociali. La vendita dei biglietti è disponibile presso il cinema e online.

Sei film sull’attualità provenienti da tutto il mondo. Al cinema Sivori (salita Santa Caterina 54r, Genova, tel. 010 5532054) dal 29 aprile al 10 giugno 2026 torna la rassegna “Mondovisioni”, organizzata da CineAgenzia insieme al settimanale “Internazionale” con l’obiettivo di presentare i più.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Storie da tutto il mondo in Malatestiana per la rassegna cinematografica "Mondovisioni"Si rinnova l’offerta cinematografica della Biblioteca Malatestiana, che amplia la propria programmazione aprendo la Sala Proiezioni a nuovi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torna Mondovisioni, al Sivori la rassegna con i documentari di Internazionale; Il partigiano Giotto al Cinema Sivori presenta il documentario Giotto. Il Novecento proletario di Giordano Bruschi; Verso il 25 aprile, al Sivori arriva il docufilm su Giordano Bruschi: chiusura della rassegna Tempo di ribellione -; Genova: al cinema Sivori il 28 aprile il film D'istruzione pubblica, interventi di Silvio Ferrari ed Elisabetta Battista. Torna Mondovisioni, al Sivori la rassegna con i documentari di InternazionaleTorna Mondovisioni, al Sivori la rassegna con i documentari di Internazionale ... msn.com Contestazione! Firmato: Marco Bellocchio, al Sivori una rassegna sul registaContestazione! Firmato: Marco Bellocchio, al Sivori una rassegna sul regista ... msn.com Sei film sull’attualità provenienti da tutto il mondo. Al **cinema** **Sivori** (salita Santa Caterina 54r, Genova, tel. 010 5532054) **dal 29 aprile al 10 giugno** 2026 torna la rassegna **“Mondovisioni”**, organizzata da CineAgenzia insieme al settimanale “Inte - facebook.com facebook