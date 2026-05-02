Il centrocampista torna a disposizione del Brentford dopo un infortunio e rappresenta una nuova opzione per la squadra. La sua presenza potrebbe portare a modifiche nel modulo di gioco, consentendo all’allenatore di adattare le strategie in base alle esigenze della partita. La sua disponibilità apre anche possibilità di rotazioni più ampie, specialmente in vista dei cambi di reparto in situazioni di stanchezza o di emergenza durante le gare.

? Cosa scoprirai Come cambierà il modulo del Brentford con il rientro di Janelt?. Chi potrà sostituire i titolari stanchi nei minuti finali della sfida?. Quale impatto avrà la nuova profondità di rosa sulla pressione avversaria?. Come influirà il ritorno del centrocampista sulla gestione delle transizioni?.? In Breve Janelt rientra dopo 7 partite saltate per un problema al metatarso.. Modulo 4-3-3 con Kelleher, Jensen e Thiago tra i titolari.. West Ham schiera 4-3-2-1 con Hermansen e Sou?ek in campo.. Match previsto per sabato 2 maggio 2026 al Gtech Community Stadium.. Il ritorno di Vitaly Janelt in panchina per il match del sabato 2 maggio 2026 al Gtech Community Stadium offre una svolta tattica importante per il Brentford in vista della sfida contro il West Ham.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brentford, torna Janelt: una nuova opzione per il centrocampo

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