Dentro la sfida Occhio all’ex Mignani i precedenti sono chiari Dubbi a centrocampo c’è l’opzione Wiafe

Il Modena si prepara ad affrontare il Cesena in una partita cruciale, con l’attenzione rivolta soprattutto all’ex allenatore Michele Mignani, il cui passato con il club è ben noto. La squadra ha alcuni dubbi a centrocampo e valuta l’opzione Wiafe per rinforzare la linea mediana. La sfida si gioca questa sera e la squadra cerca di trovare risposte o una reazione in campo.

A che punto della sua montagna russa il Modena si troverà, questa sera nella sfida contro il Cesena dell'ex Michele Mignani (foto)? Retoricamente parlando, diremmo che servirebbero risposte, oppure una reazione. Tutto già noto, aggiungerlo non offrirebbe alcuno spunto ulteriore al percorso canarino. Prima di tutto, però, il Modena deve farlo per sé stesso. Per comprendere fino in fondo cosa e chi vuol essere, sia in questo finale di stagione che nel prossimo futuro, arricchito dagli annunci che riguardano 'Il Nido' e dunque da un mondo nuovo pronto a prendere sempre più forma e a rendere la realtà gialloblù ancor più ammirata nel panorama italiano.