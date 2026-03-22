Lewandowski Juve, i bianconeri restano sulle tracce del polacco. Ma il Barcellona sta lavorando anche al rinnovo con l’attaccante. Gli aggiornamenti. Il calciomercato internazionale sta entrando in una fase calda e il nome che sta infiammando le discussioni è quello del bomber polacco del Barcellona. Con il contratto in scadenza, la domanda sorge spontanea: dove giocherà il centravanti il prossimo anno? Nonostante la carta d’identità segni 37 anni, la sua fame di gol e la tenuta fisica restano quelle di un fuoriclasse assoluto, rendendolo un’opportunità di mercato irrinunciabile per i top club europei. In questo scenario, l’ipotesi Lewandowski Juve sta iniziando a circolare con insistenza negli ambienti vicini alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lewandowski Juve, il polacco resta un obiettivo di Comolli. Ma c’è una nuova opzione per l’attaccante. Gli aggiornamenti

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