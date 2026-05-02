A Brazzano, i nuovi ciliegi sono stati piantati in seguito a una frana che aveva devastato l’area. Nonostante la zona rossa, i fedeli si sono riuniti per assistere alla messa e partecipare alla cerimonia di piantumazione. I ciliegi sono stati considerati un simbolo di rinascita e speranza, e ora rappresentano un monumento vivente nel paesaggio locale.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i fedeli a riunirsi nonostante la zona rossa?. Perché i nuovi ciliegi di Brazzano rappresentano un monumento vivente?. Chi ha finanziato il restauro della scalinata del Duomo di Cormons?. Come può il volontariato prevenire la fragilità sociale dopo la frana?.? In Breve Celebrazione di Sant'Adalberto a Cormons il 26 aprile con monsignor Stefano Goina.. Inaugurazione scalinata Duomo di Cormons con sindaco Roberto Felcaro e Diego Bernardis.. Restauro scalinata finanziato da Regione Friuli Venezia Giulia e parrocchia di Cormons.. Nuovi ciliegi in memoria di Quirin e Guerrina vittime frana di novembre.. Il 25 aprile 2026, la celebrazione del Patrono San Giorgio presso la Canonica di Brazzano ha segnato un punto di svolta per la comunità collinare colpita dalla frana e dall’alluvione di metà novembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brazzano, i nuovi ciliegi: la fede che rinasce dopo la frana

Notizie correlate

Pasqua a Versa: tra le macerie, la fede rinasce in un cortileLa comunità di Versa ha celebrato la Pasqua dell’8 aprile 2026 riunendosi nel cortile di via Sant’Andrea 1.

Niscemi, recupero simbolo di fede: Croce distrutta dalla frana torna alla comunità dopo l’intervento di soccorso.Niscemi, in Sicilia, è teatro di un’operazione delicata: il recupero della Croce, un importante simbolo religioso e culturale crollato a seguito di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Due ciliegi per non dimenticare: il ricordo di Guerrina e Quirin a Brazzano; Brazzano, piantati due alberi in ricordo di Guerrina e Quirin; Brazzano ricorda Querin e Guerrina, vittime della frana di novembre, con due ciliegi.

CORMONS - L'Istituto Comprensivo Pascoli e la scuola slovena Ludvik Zorzut di Brazzano lanciano il bando in collaborazione con la Pro Loco, con scadenza il 25 maggio. L'obiettivo è presentare il simbolo scelto alla Festa dell'Uva. SEGUICI anche su Insta - facebook.com facebook