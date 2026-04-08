Il 8 aprile 2026, la comunità di Versa si è radunata nel cortile di via Sant’Andrea 1 per celebrare la Pasqua. L’evento si è svolto in un contesto di macerie, mentre le persone si sono raccolte insieme per la tradizionale commemorazione. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di fede e speranza, nonostante le difficoltà legate alla situazione dei recenti danni nelle vicinanze.

La comunità di Versa ha celebrato la Pasqua dell’8 aprile 2026 riunendosi nel cortile di via Sant’Andrea 1. La celebrazione è avvenuta all’aperto a causa dell’inagibilità della chiesa parrocchiale, danneggiata dall’alluvione del 17 novembre 2025. L’evento si è svolto presso l’abitazione della famiglia Bassano, che ha messo a disposizione lo spazio per l’assemblea dei fedeli. Nonostante l’assenza del luogo sacro tradizionale, i residenti hanno vissuto il momento liturgico più significativo dell’anno in un ambiente essenziale. Il ricordo del 17 novembre 2025 pesa ancora sull’edificio parrocchiale, rendendolo attualmente inutilizzabile. Questa condizione ha costretto i fedeli a spostare l’altare in un cortile privato, trasformando uno spazio domestico in un santuario temporaneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua a Versa: tra le macerie, la fede rinasce in un cortile

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