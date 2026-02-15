Niscemi recupero simbolo di fede | Croce distrutta dalla frana torna alla comunità dopo l’intervento di soccorso

A Niscemi, una frana ha danneggiato la Croce, simbolo di fede e identità locale, che ora viene recuperata grazie a un intervento di soccorso. La frana, verificatasi nel cuore della Sicilia, aveva causato il crollo dell’installazione religiosa, lasciando la comunità senza un punto di riferimento. Un team di operai ha iniziato a lavorare per rimuovere i detriti e riportare la Croce al suo posto, in una operazione che coinvolge tecnici e volontari del territorio.

Niscemi: Al via il recupero della Croce, simbolo di una comunità e di un territorio fragile. Niscemi, in Sicilia, è teatro di un'operazione delicata: il recupero della Croce, un importante simbolo religioso e culturale crollato a seguito di una frana. L'intervento, coordinato dal Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano e iniziato oggi, 15 febbraio 2026, vede impegnate unità specializzate del Nocs della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e recuperare il manufatto. Un simbolo di fede tra le macerie. La Croce di Niscemi, un piccolo centro della provincia di Caltanissetta, rappresentava un punto di riferimento spirituale e un simbolo di identità per la comunità locale. La Croce di Niscemi, simbolo del centro storico, è crollata nella serata del 9 febbraio. Nuovo sopralluogo dei magistrati e dei consulenti tecnici nominati dalla procura di Gela nell'ambito dell'inchiesta aperta sulla frana di Niscemi. Oggi sorvolo in elicottero. Intanto per la prima volta, è stato effettuato un recupero beni in zona rossa, con droni.