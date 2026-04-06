Il circuito Elite 16 del Beach Pro Tour si svolge a Saquarema, in Brasile, rappresentando uno degli eventi principali della prima metà dell’anno. Tra i giocatori italiani in gara, si trovano le coppie Cottafava e Dal Corso, considerate tra le favorite del torneo. La competizione vede la partecipazione di numerosi atleti di livello internazionale, con match che si svolgono sulla spiaggia brasiliana.

Il circuito Elite 16 del Beach Pro Tour fa tappa a Saquarema, in Brasile, per uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione. Un torneo di altissimo livello che arriva subito dopo l’esordio stagionale di Joao Pessoa e che rappresenta un banco di prova importante per tutte le principali coppie del panorama mondiale, chiamate a confermare o rilanciare le proprie ambizioni. Nel tabellone maschile l’attenzione italiana è tutta rivolta alla coppia formata da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, reduci dalla brillante vittoria nel Challenge di Nayarit. Un successo che ha dato grande fiducia al duo azzurro, capace di esprimere un beach volley solido, concreto e sempre più competitivo anche contro avversari di alto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elite 16 Saquarema: l’Italia si affida a Cottafava/Dal Corso tra i big del circuito

Cottafava/Dal Corso ripartono dal Messico: esordio anticipato nel Challenge di NayaritRiparte dal Messico la stagione internazionale di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, protagonisti attesi nel torneo Challenge di Nayarit.

Cottafava e Dal Corso: primo titolo World Tour dopo 3 anni di digiunoIl 30 marzo 2026 segna una data di svolta per la pallavolo da spiaggia italiana grazie al successo ottenuto da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso...

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Cottafava/Dal Corso e Scampoli/Bianchi ai quarti di ItapemaITAPEMA (BRASILE)-Coppie italiane in evidenza nell' ultimo Elite 16 stagionale del Beach Pro Tour, in corso di svolgimento a Itapema (Brasile). Dopo aver conquistato l’accesso agli ottavi di finale, ... corrieredellosport.it

Nicolai commenta il successo di Cottafava e Dal Corso in Messico https://www.calciomagazine.net/nicolai-commenta-il-successo-di-cottafava-e-dal-corso-in-messico-243296.html facebook

Tappa del Challenge Pro Tour di Beach Volley a Nayarit : la coppia italiana formata dall’Av. Sc. Gianluca Dal Corso, atleta dell' #AeronauticaMilitare, e da Samuele Cottafava, guidati dal 1° Av. Capo Paolo Nicolai, direttore tecnico delle squadre maschili, si x.com