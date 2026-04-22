A Firenze, nonostante la presenza di turisti, gli incassi nei negozi sono diminuiti. Le attività commerciali denunciano un calo dei consumi e un sistema di visite che si limita a brevi soste. La città, spesso affollata, si trova a fronteggiare un calo di spese da parte dei visitatori, evidenziando un cambiamento nei modelli di turismo e di consumo.

Firenze, 22 aprile 2026 – A Firenze i turisti ci sono, ma spendono meno. È questa la fotografia che emerge dal racconto di operatori e commercianti del centro, tra presenze che resistono e incassi che invece calano. https:www.lanazione.itsienacronacaturisti-non-spendono-w1t4uqgt Il turismo, spiegano, viaggia ormai a due velocità. Da una parte quello organizzato, fatto di gruppi, comitive e gite scolastiche, dall’altra quello individuale, sempre più frenato dai costi. «Turisti ci sono – racconta la guida turistica fiorentina Marco Verzì – arrivano gruppi organizzati, comitive, viaggi programmati da mesi. Meno male che ci sono loro. È un turismo che ha prenotato in anticipo e quindi viene comunque.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il corto circuito del turismo. Città piena, negozi in crisi: “E’ il ‘mordi e fuggi’, consumi ridotti all’essenziale”

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