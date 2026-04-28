I balneari pugliesi sono preoccupati per l’andamento della prossima stagione estiva, temendo che possa essere caratterizzata da un flusso di visitatori limitato o di breve durata. Le difficoltà internazionali legate alla disponibilità di carburante e ai voli ridotti stanno influenzando le prospettive del turismo nella regione, creando incertezza sulla quantità di turisti che sceglieranno le località costiere pugliesi.

Che turismo sarà quello pugliese durante l’estate? Il quadro internazionale, tra difficoltà di approvvigionamento di carburante e difficoltà nei voli, frenerà i flussi dall’estero e dunque sarà necessario puntare forte sulle presenze italiane come rimarcato dal governatore della Puglia, Antonio Decaro? Interrogativi complicati da dipanere e che interessano in particolare misura i titolari di stabilimenti balneari. I timori «Al momento è davvero complicato fare previsioni su quello che saranno i prossimi mesi - sottolinea Alfredo Prete, titolare di Lido York nella marina leccese di San Cataldo e già presidente della Camera di Commercio di Lecce – troppe le incertezze sul tavolo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Turismo, i timori dei balneari per l'estate in Puglia: «Sarà una stagione ?mordi e fuggi?»

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