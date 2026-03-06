Inseguimento e scontro tra auto un 47enne denuncia tre agenti | Mi hanno picchiato dopo il fermo

Un uomo di 47 anni ha denunciato tre agenti della Polizia Locale di Rimini alla Procura, accusandoli di averlo picchiato dopo un fermo e di aver falsamente attestato i fatti. L’uomo ha presentato una denuncia formale per lesioni, falso e calunnia. La vicenda riguarda un inseguimento e uno scontro tra auto avvenuto nella città.

Rimini, 6 marzo 2026 – Una denuncia alla Procura contro tre agenti della Polizia Locale di Rimini per falso, calunnia e lesioni. È l'atto depositato dall'avvocato Stefano Caroli, difensore di un uomo di 47 anni arrestato lo scorso dicembre al termine di un inseguimento e poi processato davanti al Tribunale di Rimini. Il procedimento per l'arresto si è concluso con un patteggiamento ad un anno e mezzo. La denuncia dell'uomo Proprio durante quella fase processuale sarebbero emersi elementi che hanno portato il giudice a disporre la trasmissione degli atti alla Procura per ulteriori verifiche. Nella denuncia l'uomo contesta radicalmente la ricostruzione dell'inseguimento fornita dagli agenti della Polizia Locale.

Dopo il folle inseguimento denuncia gli agenti della Municipale: "Hanno dichiarato il falso"Il personale della Locale già al centro di un'altra inchiesta per la stessa vicenda accusati di aver picchiato a sangue l'automobilista fuggitivo Si...

L'automobilista fuggitivo davanti al giudice: "Gli agenti della Municipale mi hanno picchiato"Ha patteggiato una pena di 1 anno e 8 mesi il 41enne foggiano, residente a Misano, protagonista del folle inseguimento con la Municipale di Rimini...

