Rimprovera un gruppo di ragazzi e viene picchiato in strada davanti al figlio | morto un 47enne a Massa Lo hanno ammazzato di botte

Un uomo di 47 anni è deceduto dopo essere stato colpito da un gruppo di giovani in strada, davanti al figlio di 11 anni, nella notte a Massa. L'episodio è avvenuto in piazza Felice Palma, dove l’uomo aveva appena rimproverato alcuni ragazzi. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le ferite riscontrate sono risultate fatali. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni, è stato aggredito da un gruppo di persone ed è morto davanti al figlio undicenne la notte scorsa in piazza Felice Palma a Massa. L’uomo è stato avvicinato da quattro-cinque persone e durante l’aggressione sarebbe caduto battendo la testa, andando in arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, intorno alle 1:25. Hanno provato a lungo le manovre rianimatorie ma non c’è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri. Il precedente a Firenze. Pochi giorni fa a Firenze c’era stata un’altra aggressione con un papà sempre aggredito davanti al proprio figlio. Secondo quanto ricorda La Nazione l’uomo aveva rimproverato un gruppetto di ragazzi che avevano improvvisamente attraversato la strada in zona Isolotto.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Massa, rimprovera baby gang e viene aggredito: 47enne muore davanti al figlio di 11 anni Massa, 47enne aggredito in piazza da un gruppo di persone: muore davanti al figlio 11enneL’aggressione da parte di 4-5 persone e la caduta a terra fatale: così in pochi attimi un uomo di 47 anni è morto davanti al figlio undicenne.