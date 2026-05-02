Gli atleti italiani sono tornati a competere in Botswana, ottenendo un risultato positivo nella staffetta 4×400 grazie a un'ottima prestazione. Tuttavia, nella prova della 4×100 femminile, una sostituzione sbagliata ha impedito di stabilire un nuovo record nazionale. La squadra maschile nella 4×100 si è invece fermata ai ripescaggi, senza riuscire a passare alla fase successiva.

? Cosa scoprirai Come può un cambio errato costare il record nazionale alle azzurre?. Perché la 4×100 maschile è rimasta aggrappata ai ripescaggi?. Chi deve correggere l'errore tecnico che ha penalizzato le velociste?. Quali sono le probabilità di salvarsi tramite il ranking mondiale?.? In Breve 4x400m femminili: secondo posto con 3:24.46 grazie a Borga, Troiani, Bonora e Mangione.. 4x100m femminili: errore tra Castellani e Dosso porta il crono a 42.94.. 4x400m miste: terzo posto con 3:10.60 assicura il pass per Pechino 2027.. 4x100m maschili: quinto posto con 38.74 senza Ceccarelli, Randazzo, Desalu e Ali.. Tre pass per Pechino sono arrivati sabato 2 maggio a Gaborone, dove le staffette italiane hanno conquistato la qualificazione ai Mondiali 2027 con prestazioni divergenti tra velocità e resistenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Botswana, tre pass per l’Italia: trionfo 4×400 e sfortuna nella 4×100

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