Borsa e scuola | 200 giovani scoprono l’economia a Salerno

Venerdì scorso a Salerno si è concluso un evento dedicato a 200 studenti provenienti da diverse scuole, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo dell’economia. Durante la giornata, i giovani hanno partecipato a attività e sfide che hanno messo alla prova le loro conoscenze e capacità di lavoro in team. Tra i momenti più attesi, la premiazione dei gruppi che hanno conquistato i primi posti nella competizione nazionale.

? Cosa scoprirai Come possono gli studenti di Contursi superare i centri urbani?. Chi sono i team che hanno vinto la sfida nazionale?. Come si può investire seguendo i principi della finanza etica?. Perché la scuola sta diventando un laboratorio di gestione economica?.? In Breve Percorso durato dal 1 ottobre 2025 al 26 gennaio 2026 con 192 studenti coinvolti.. Team Corbino Green di Contursi Terme ottiene l'ottavo posto nella classifica nazionale.. Team StockBuste dell'IP Trani conquista il secondo posto nazionale per la sostenibilità.. Docente Pasquale De Maio di Campagna primo in provincia e nazionale per sostenibilità.. Il 29 aprile scorso...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa e scuola: 200 giovani scoprono l’economia a Salerno Notizie correlate Precipitano in una scarpata per 200 metri a Salerno, morti giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria MaglioccoA Montecorice, in provincia di Salerno, un’auto è finita in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri dopo l’impatto con un altro mezzo. Piccoli guardiani del mare: 200 studenti scoprono il salvataggio marinoOltre 200 studenti delle scuole primarie Leopardi e Locatelli hanno partecipato ieri mattina a una giornata di formazione dedicata all’ambiente... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Borse di studio 2025/2026, scorre la graduatoria: dichiarati vincitori tutti gli studenti idonei; Consegnate le borse di studio per l’anno scolastico 2024-2025; Borse di Studio IoStudio a.s. 2025-2026 per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado, Statali e Paritarie, e/o Percorsi Triennali di IeFP; Borse di studio 2025/26, definiti gli importi in Emilia-Romagna: fino a 250 euro. Coinvolti oltre 22mila studenti. Borse di studio, l'annuncio della Regione: Vincitori tutti gli idonei, messi in campo 200 milioniDichiarati vincitori tutti i 6.415 studenti idonei in attesa di rientrare nella graduatoria del bando. Rocca: Nessuno resterà escluso ... romatoday.it Scuola, ok alla graduatoria: in Liguria 784 borse di studio per 500mila euroApprovata in Liguria la graduatoria dei vincitori delle borse di studio relative alla spesa sostenuta dalle famiglie per l'iscrizione e la frequenza nell'anno scolastico 2024-2025. I beneficiari di ... genova.repubblica.it Fondazione Carisal, concluso il progetto “Conoscere la Borsa” - facebook.com facebook Svelato il costo del secchiello per i pop-corn a forma di borsa de Il Diavolo Veste Prada 2: 79,90€ nei cinema The Space x.com