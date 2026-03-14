Precipitano in una scarpata per 200 metri a Salerno morti giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Magliocco

Due giovani fidanzati sono morti dopo essere finiti in una scarpata di 200 metri a Salerno. L’incidente è avvenuto a Montecorice, dove l’auto ha sfondato il guardrail e si è schiantata in una zona impervia. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei giovani. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

A Montecorice, in provincia di Salerno, un’auto è finita in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri dopo l’impatto con un altro mezzo. Morti i fidanzati Michele Pirozzi (29 anni) e Maria Magliocco (24). L’auto è stata individuata dalla Guardia Costiera, recupero complesso con l’intervento di sommozzatori e SAF. Ferito lievemente il conducente del furgone. L’incidente a Montecorice, in provincia di Salerno Morta una coppia nell’incidente Gli interventi di soccorso e recupero L’incidente a Montecorice, in provincia di Salerno Due giovani fidanzati sono morti in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri – venerdì 13 marzo 2026 – in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, in provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Precipitano in una scarpata per 200 metri a Salerno, morti giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Magliocco Articoli correlati Con l'auto precipitano per 200 metri in una scarpata: morti due fidanzatiDue fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice,... Con l'auto precipitano per 200 metri in una scarpata: morti due fidanzati nel SalernitanoDue fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice,... Aggiornamenti e notizie su Michele Pirozzi Discussioni sull' argomento Tragedia a Montecorice, auto precipita per 200 metri nella scarpata: muore giovane coppia; Montecorice, auto vola giù dal dirupo per 200 metri: morta coppia di fidanzati. Auto precipita in una scarpata e si schianta sugli scogli, morti due giovani fidanzati. Il dramma di Michele Pirozzi e Maria MaglioccoDue fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. Le vittime ... leggo.it MORTI FIDANZATI Precipitano con l’auto in una scarpata: morti due giovani fidanzatiMichele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24 anni, hanno perso la vita dopo che la loro auto è precipitata in una scarpata ... statoquotidiano.it Dopo l’impatto l’auto ha sfondato il guardrail ed è precipitata in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri, rotolando più volte fino a fermarsi sugli scogli. Michele Pirozzi e Maria Magliocco non c'è stato nulla da fare - facebook.com facebook