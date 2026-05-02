È stata annunciata una borsa di studio promossa dalla Carit rivolta ai giovani del ternano. La selezione prevede un percorso basato su progetti specifici legati al territorio e si svolge presso una sede a Arezzo. Sono stati scelti alcuni studenti che parteciperanno a questa iniziativa, secondo le modalità stabilite dal bando di concorso. La procedura di selezione si basa sulla valutazione dei progetti presentati dai partecipanti.

? Cosa scoprirai Chi sono gli studenti selezionati per il percorso ad Arezzo?. Come funziona la selezione basata su progetti per il territorio?. Cosa copre esattamente la borsa di studio della Fondazione Carit?. Perché la valutazione non si limita ai soli voti scolastici?.? In Breve Scadenza domande online fissata per lunedì 18 maggio sul sito ufficiale Rondine.. Esito della selezione tramite email entro il mese di giugno 2026.. Borsa copre costi didattici, tutoraggio, vitto, alloggio ad Arezzo e viaggi culturali.. Noam Pupko coordina il percorso formativo presso la Cittadella della Pace.. La Fondazione Carit ha stanziato un nuovo investimento per il Quarto Anno Rondine, destinando una borsa di studio individuale per l’anno scolastico 2026-2027 ai giovani residenti nei comuni del territorio ternano e limitrofi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borsa di studio Carit: un’opportunità per i giovani del ternano

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