Al via la prima edizione della Borsa di Studio intitolata a Carlotta Dessì Premiati i Giovani Talenti del Giornalismo

La cerimonia di premiazione della prima edizione della Borsa di Studio intitolata a Carlotta Dessì si è svolta a Palazzo Lombardia, dopo che la giornalista scomparsa a 34 anni il 7 febbraio 2024 ha lasciato un segno forte nel mondo del giornalismo italiano. La borsa di studio, creata per onorare la sua memoria, premia i giovani talenti che si distinguono per impegno e passione. Quest’anno, tra i partecipanti, sono stati riconosciuti tre studenti provenienti da diverse università, che hanno presentato reportage su temi sociali.

La memoria di Carlotta Dessì continua a vivere. Palazzo Lombardia ha ospitato la cerimonia di premiazione della prima edizione della Borsa di studio "Carlotta Dessì", istituita in memoria della giornalista scomparsa prematuramente a 34 anni il 7 febbraio del 2024, nota per il suo talento, rigore e umanità. L'evento, intitolato Sfumature di glicine, ha visto la partecipazione del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha premiato i vincitori e celebrato l'impegno di Dessì per un'informazione autentica e di qualità. Alla cerimonia hanno preso parte anche il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, l'Assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, il Presidente della Fondazione Collegio della Guastalla, Antonio Viscomi, e i genitori di Carlotta, Orazina e Ignazio Dessì.