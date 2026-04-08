Sicurezza aziendale e preparazioni alimentari | due corsi gratuiti per trovare lavoro

Due corsi di formazione professionale sono stati avviati dalla Confapi Pisa e dal Tirreno, finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027. I percorsi sono gratuiti e prevedono qualifiche riconosciute, stage in azienda e un’indennità di frequenza. Gli argomenti trattati sono sicurezza aziendale e preparazioni alimentari, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo dei partecipanti. I corsi rappresentano un’opportunità di formazione qualificante senza costi per i partecipanti.

Percorsi gratuiti, qualifiche riconosciute, stage in azienda e indennità di frequenza: sono questi gli elementi centrali dei due corsi di formazione professionale promossi da Confapi Pisa e del Tirreno finanziati dalla Regione Toscana nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027 e inseriti nel progetto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Trovare lavoro dopo la scuola?: "Con i corsi d’alta specializzazione"La cronica carenza di personale specializzato all’interno delle aziende ha portato il presidente di Confindustria Massimo Cecchini a lanciare una... Leggi anche: Chianti e Valdarno, un patto per il lavoro: corsi gratuiti per chi non studia e non lavora Temi più discussi: Sicurezza informatica a 360 gradi: perché oggi riguarda tutti; Report Armis, Italia sotto pressione cyber: una azienda su due violata; Bando ISI Inail 2026: come ottenere fino a 130.000 euro a fondo perduto per la sicurezza sul lavoro; Check Point lancia Secure AI Advisory per la gestione dell’IA. Sicurezza aziendale e preparazioni alimentari: due corsi gratuiti per trovare lavoroPercorsi gratuiti, qualifiche riconosciute, stage in azienda e indennità di frequenza: sono questi gli elementi centrali dei due corsi di formazione professionale promossi da Confapi Pisa e del ... pisatoday.it Igiene e sicurezza alimentare: le basi per un ambiente di lavoro a normaIgiene e sicurezza alimentare guidano ogni fase produttiva: protocolli HACCP e sanificazione garantiscono qualità, fiducia e conformità ... horecanews.it Rafforzamento della sicurezza: accesso a Microsoft 365 consentito solo da dispositivi aziendali Allo scopo di darne la massima diffusione, come d’uso vi riportiamo un estratto relativo alla news aziendale. Come anticipato qui, nell’ambito delle iniziative di raffo - facebook.com facebook