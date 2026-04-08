Sicurezza aziendale e preparazioni alimentari | due corsi gratuiti per trovare lavoro

Da pisatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due corsi di formazione professionale sono stati avviati dalla Confapi Pisa e dal Tirreno, finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027. I percorsi sono gratuiti e prevedono qualifiche riconosciute, stage in azienda e un’indennità di frequenza. Gli argomenti trattati sono sicurezza aziendale e preparazioni alimentari, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo dei partecipanti. I corsi rappresentano un’opportunità di formazione qualificante senza costi per i partecipanti.

Percorsi gratuiti, qualifiche riconosciute, stage in azienda e indennità di frequenza: sono questi gli elementi centrali dei due corsi di formazione professionale promossi da Confapi Pisa e del Tirreno finanziati dalla Regione Toscana nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027 e inseriti nel progetto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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