Boom di turisti per il Fiore I vincitori del concorso
La prima giornata di Cortona in Fiore ha registrato un afflusso significativo di visitatori, tra turisti e appassionati di florovivaismo. La manifestazione, promossa dal Comune e da Confesercenti, si svolge nella città fino a domenica 3 maggio. Durante l’evento, sono stati annunciati i vincitori del concorso dedicato alle esposizioni floreali, attirando l’attenzione di numerosi partecipanti e visitatori.
Un bell’afflusso di pubblico fatto di turisti e appassionati ha contrassegnato la prima giornata di Cortona in Fiore, la manifestazione dedicata al florovivaismo promossa dal Comune e Confesercenti che caratterizza Cortona fino a domenica 3 maggio. L’evento si è aperto con gli stand delle aziende.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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