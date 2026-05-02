Boom di turisti per il Fiore I vincitori del concorso

La prima giornata di Cortona in Fiore ha registrato un afflusso significativo di visitatori, tra turisti e appassionati di florovivaismo. La manifestazione, promossa dal Comune e da Confesercenti, si svolge nella città fino a domenica 3 maggio. Durante l’evento, sono stati annunciati i vincitori del concorso dedicato alle esposizioni floreali, attirando l’attenzione di numerosi partecipanti e visitatori.