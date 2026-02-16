Italia turistica da record | 479 milioni di presenze nel 2025 boom di viaggiatori stranieri e spesa in crescita

L’Italia ha registrato un nuovo record di presenze turistiche nel 2025, raggiungendo i 479 milioni di visitatori, grazie a un aumento significativo di stranieri e a una spesa più alta. Quest’anno, il settore turistico italiano ha attirato un numero senza precedenti di viaggiatori provenienti da tutto il mondo, contribuendo a far crescere l’economia locale e a rafforzare la posizione del paese come meta preferita in Europa. In particolare, le città d’arte e le località balneari hanno visto un flusso costante di turisti, che hanno investito di più rispetto agli anni passati.

L'Italia Turistica da Record: 479 Milioni di Presenze nel 2025, un'Europa ai Suoi Piedi. L'Italia si conferma la destinazione turistica più ambita d'Europa, chiudendo il 2025 con un numero record di 479,3 milioni di presenze. Un incremento del 2,3% rispetto all'anno precedente, sostenuto da 146,3 milioni di arrivi, in crescita del 4,7%. Il paese registra un tasso di saturazione turistica del 40% durante l'estate, evidenziando una domanda in costante aumento. Un Settore Trainato dagli Stranieri. Il turismo italiano ha vissuto un anno di crescita significativa, con un cambiamento strutturale nella composizione della domanda.