Voghera scappa in auto per sfuggire ai carabinieri ma poi si schianta | arrestato un 45enne

A Voghera, un uomo di 45 anni ha tentato di scappare in auto durante un controllo dei carabinieri. Dopo aver messo in moto la vettura e aver percorso alcuni metri, è finito contro un ostacolo e ha arrestato la fuga. L’uomo è stato subito fermato e portato in caserma, dove è stato arrestato. L’incidente ha provocato danni all’auto e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Voghera (Pavia), 22 aprile 2026 - Una normale operazione di controllo del territorio dei carabinieri, la scorsa notte, si è trasformata in un concitato inseguimento per le vie del centro cittadino di Voghera, conclusosi con lo schianto dell'auto, l a distruzione di uno spartitraffico, la successiva fuga a piedi e l'arresto dello spericolato conducente in stato di ebbrezza e già con la patente ritirata. L'auto, che sfrecciava a forte velocità nel pieno centro abitato di Voghera, è stata intercettata da una pattuglia del Radiomobile. Alla vista dei carabinieri il conducente ha ulteriormente accelerato per evitare il controllo, ma la fuga è durata poco ed è terminata nello schianto contro uno spartitraffico in via Martiri della Libertà.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Voghera, scappa in auto per sfuggire ai carabinieri ma poi si schianta: arrestato un 45enne Notizie correlate Leggi anche: Si schianta contro un'auto in sosta e poi scappa, rintracciato dai vigili