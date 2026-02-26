Bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale trovata in un campo nel Casertano | arrivano i carabinieri

In un campo nel Casertano è stata trovata una bomba a mano risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’ordigno. La granata sarà rimosso e successivamente fatto brillare in un’area sicura. La scoperta ha attirato l’attenzione degli abitanti della zona, che si sono mostrati preoccupati per la presenza di un oggetto così pericoloso.

La granata è stata rinvenuta in un terreno a Villa di Briano, nella provincia di Caserta: l'ordigno è stato messo in sicurezza, in attesa della rimozione e del successivo brillamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Trovata una bomba della seconda guerra mondiale a Frassinara Bomba della Seconda Guerra Mondiale ad Asciano: concluse le operazioni di bonificaSi sono concluse questa mattina le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto lungo via delle Casette, all’interno dell’Area Naturalistica... Bomba da mortaio Brixia della seconda guerra mondiale #ww2 #war #regioesercito #metaldetector Temi più discussi: Treviso, spuntano due vecchie bombe a mano nel parco di villa Margherita: giallo sull’origine; Abisso granata; Paura nella notte a Castellammare di Stabia: bomba carta esplode in un distributore di benzina; Serie D / Nardò-Heraclea 0-0, granata protagonisti ma incapaci di concretizzare. Bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale trovata in un campo nel Casertano: arrivano i carabinieriLa granata è stata rinvenuta in un terreno a Villa di Briano, nella provincia di Caserta: l'ordigno è stato messo in sicurezza, in attesa della rimozione ... fanpage.it Bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale trovata a Villa di BrianoÈ stata trovata in provincia di Caserta una bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale che ha causato momenti di apprensione nella tarda mattinata odierna a Villa di Briano. ilmattino.it In corso Porta Reno 60 a #Ferrara, si è svolta la cerimonia di scoprimento di una targa marmorea dedicata alle vittime civili dei bombardamenti che colpirono la città tra il 1943 e il 1945, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale - facebook.com facebook #fotodelgiorno: Il Louvre durante la pulizia e riapertura della Grande Galerie dopo la seconda guerra mondiale. Foto di Pierre Jahan. x.com