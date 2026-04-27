Bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale trovata nella provincia di Caserta

Nella giornata di oggi, a Piana di Monte Verna in provincia di Caserta, è stata trovata una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno delimitato l’area e effettuato controlli, mentre gli artificieri dell’Esercito sono arrivati per rimuovere l’ordigno. La zona è stata evacuata e messa in sicurezza, in attesa delle operazioni di disinnesco.

È accaduto oggi a Piana di Monte Verna, nel Casertano: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno recintato e poi pattugliato l'area, in attesa degli artificieri dell'Esercito.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Distrutta la bomba della Seconda guerra mondiale trovata ad AvianoSi è conclusa senza criticità e in piena sicurezza la complessa operazione di bonifica del residuato bellico rinvenuto nei giorni scorsi all’interno... Bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale trovata in un campo nel Casertano: arrivano i carabinieriLa granata è stata rinvenuta in un terreno a Villa di Briano, nella provincia di Caserta: l'ordigno è stato messo in sicurezza, in attesa della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Con il metal detector lungo il Po scoprono una bomba inesplosa della seconda Guerra mondiale; Super lavoro e 200mila euro raccolti per il restauro degli affreschi nell'Abbazia. Nella parete la scheggia di una bomba inesplosa; Istrana sito sensibile: blindata la base del 51esimo Stormo. Bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale trovata nella provincia di CasertaÈ accaduto oggi a Piana di Monte Verna, nel Casertano: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno recintato e poi pattugliato l'area, in attesa ... fanpage.it Bomba della Seconda Guerra Mondiale in un terreno: arrivano gli artificieriA Piana di Monte Verna, in località Capitolo, è stata segnalata la presenza di un ordigno bellico inesploso, verosimilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il rinvenimento è avvenuto all’inter ... casertanews.it Il #brigadiere in pensione, sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale e protagonista della Resistenza, riceve gli auguri dal Comandante Generale dei #Carabinieri per il suo 109esimo #compleanno - facebook.com facebook