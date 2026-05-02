Bomba contro una banca di Lentini banda porta via il bancomat

Nella notte tra ieri e oggi, intorno alle tre, un ordigno ha danneggiato il bancomat di un'agenzia bancaria nel centro di Lentini. L'esplosione si è verificata in piazza Beneventano, a pochi passi dal municipio, causando danni all'istituto di credito. Poco dopo, una banda ha asportato il bancomat ancora presente sul posto. Indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto.

Un ordigno è stato fatto esplodere questa notte intorno alle tre contro il bancomat dell’agenzia Bnl di piazza Beneventano, nel centro storico di Lentini, nel Siracusano, a pochi metri dal municipio. L’esplosione ha sventrato la porta d’ingresso della filiale consentendo ai malviventi di asportare lo sportello del bancomat. La fuga è avvenuta presumibilmente a bordo di un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Non vi sono stati feritiant, ma paura tra i residenti svegliati di soprassalto dall’esplosione. L’episodio si inserisce in una serie di assalti analoghi che da gennaio 2026 colpisce la provincia di Siracusa.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bomba contro una banca di Lentini, banda porta via il bancomat Notizie correlate In azione banda con l'escavatore, sradicato lo sportello bancomat di una banca nel RagusanoUn altro colpo in banca, stavolta alla sede dell’Unicredit ad Acate nel Ragusano . Colpo grosso al bancomat: sportello distrutto da una forte esplosione e banda in fuga con il bottinoUn forte boato ha svegliato nella notte i residenti di Fornace Zarattini, frazione alle porte di Ravenna. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Melilli, il boato nel cuore della notte: assalto con esplosivo al bancomat BAPS, banca devastata e centro storico sotto shock; Boato nella notte a San Severo: salta in aria lo sportello Bpm di via Minuziano; Poste di nuovo nel mirino: salta in aria lo sportello di Celenza Valfortore; Notte di paura: colpo al bancomat della Banca Agricola, esplosione devasta la filiale. Bomba contro una banca di Lentini, banda porta via il bancomatUn ordigno è stato fatto esplodere questa notte intorno alle tre contro il bancomat dell’agenzia Bnl di piazza Beneventano, nel centro storico di Lentini, ... gazzettadelsud.it Bomba contro banca di Lentini, banda porta via il bancomatUn ordigno e’ stato fatto esplodere questa notte intorno alle tre contro il bancomat dell’agenzia Bnl di piazza Beneventano, nel centro storico di Lentini, nel Siracusano, a pochi metri dal municipio. affaritaliani.it E' una bomba carta quella fatta esplodere nella notte davanti alla saracinesca del Lazio store in via Carlo Bosio, a Ostia. Non sono state trovate tracce di innesco, quindi si esclude che sia stata una molotov. I carabinieri non escludono alcuna pista. Il titolare, - facebook.com facebook Incendio al Tribunale di Ivrea, segnalata una bomba carta nel parcheggio. Alcuni cittadini hanno sentito delle esplosioni. Il rogo è stato spento #ANSA x.com