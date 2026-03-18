In azione banda con l' escavatore sradicato lo sportello bancomat di una banca nel Ragusano

Da feedpress.me 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda ha utilizzato un escavatore per sradicare lo sportello bancomat di una banca nella zona di Acate, nel Ragusano. L'episodio si è verificato questa mattina nella filiale dell’Unicredit, dove i criminali sono entrati in azione con un mezzo pesante. Nessuno è rimasto ferito e i malviventi sono fuggiti subito dopo aver portato via il bancomat.

Un altro colpo in banca, stavolta alla sede dell’Unicredit ad Acate nel Ragusano. Ignoti, un commando di almeno 6 persone, ha sradicato lo sportello dalla sede della banca in via XX settembre ad Acate, con un escavatore munito di una grossa benna e lo ha caricato sul rimorchio del camion con cui aveva trasportato l’escavatore e raggiunto la banca. Un’azione rapida e poi la fuga e il probabile trasferimento della cassa Atm su un altro mezzo. Il camion con rimorchio è stato abbandonato. Nell’accorrere sul posto, una pattuglia dei carabinieri ha impattato contro il rimorchio abbandonato in mezzo alla strada. Ci sarebbero due militari feriti in modo fortunatamente lieve. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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