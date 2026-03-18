In azione banda con l' escavatore sradicato lo sportello bancomat di una banca nel Ragusano

Una banda ha utilizzato un escavatore per sradicare lo sportello bancomat di una banca nella zona di Acate, nel Ragusano. L'episodio si è verificato questa mattina nella filiale dell’Unicredit, dove i criminali sono entrati in azione con un mezzo pesante. Nessuno è rimasto ferito e i malviventi sono fuggiti subito dopo aver portato via il bancomat.

Un altro colpo in banca, stavolta alla sede dell’Unicredit ad Acate nel Ragusano. Ignoti, un commando di almeno 6 persone, ha sradicato lo sportello dalla sede della banca in via XX settembre ad Acate, con un escavatore munito di una grossa benna e lo ha caricato sul rimorchio del camion con cui aveva trasportato l’escavatore e raggiunto la banca. Un’azione rapida e poi la fuga e il probabile trasferimento della cassa Atm su un altro mezzo. Il camion con rimorchio è stato abbandonato. Nell’accorrere sul posto, una pattuglia dei carabinieri ha impattato contro il rimorchio abbandonato in mezzo alla strada. Ci sarebbero due militari feriti in modo fortunatamente lieve. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - In azione banda con l'escavatore, sradicato lo sportello bancomat di una banca nel Ragusano Articoli correlati Assalto al bancomat a Teverola, fatto esplodere lo sportello della banca Crédit AgricoleAssalto nella notte a Teverola ai danni della filiale Crédit Agricole di via Roma. Salento, nuovo assalto al bancomat: preso di mira lo sportello della Banca di Credito CooperativoNuovo tentativo di assalto ad un bancomat nel Salento con la tecnica della marmotta, questa volta fallito.