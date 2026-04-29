Ostia bomba carta esplode davanti una casa | danneggiato l’ingresso

A Ostia, una bomba carta è esplosa davanti a una casa causando danni al cancello, a un muro e alla tettoia. L’evento si è verificato nel primo pomeriggio del 29 aprile 2026, provocando danni visibili all’ingresso dell’abitazione. Non ci sono segnalazioni di feriti o altre persone coinvolte. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e hanno già avviato le verifiche sul luogo.

Ostia, 29 aprile 2026 – Un’esplosione talmente forte da danneggiare il cancello, un muro e la tettoia. E’ quella che hanno sentito, nella notte, i residenti di via Padre Adolfo Catena, nel quartiere Stagni di Ostia. Intorno a mezzanotte, diverse chiamate al 112 hanno segnalato una bomba in strada. All’arrivo sul posto dei poliziotti, però, la scena della devastazione era circoscritta all’ingresso di una abitazione di un 51enne romano già noto alle forze dell’ordine e ai domiciliari per droga. Sentito dagli agenti, ha raccontato che stava effettuando dei lavori e che avrebbe presto ripulito il tutto. A smentirlo, i filmati delle telecamere nella stessa via, che avrebbero ripreso il passaggio di una macchina proprio prima dell’esplosione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Paura nel centro storico di Apricena: bomba carta esplode davanti ad un’abitazionePaura nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio, nel centro storico di Apricena. Bomba esplode davanti alla casa del politico italiano: “Boato assordante”Nella notte, un ordigno rudimentale è esploso davanti alla villa di Mario Romano, ex consigliere comunale ed ex dirigente regionale, a Matino, nel... Una raccolta di contenuti Ostia, bomba carta esplode davanti una casa: danneggiato l’ingressoOstia, 29 aprile 2026 – Un’esplosione talmente forte da danneggiare il cancello, un muro e la tettoia. E’ quella che hanno sentito, nella notte, i residenti di via Padre Adolfo Catena, nel quartiere S ... ilfaroonline.it Ostia, bomba carta contro il portone di un condominio: danni anche al primo pianoPaura nella notte a Ostia, esplode bomba carta nella notte in via della Tortuga. È il secondo episodio in pochi mesi nella stessa strada. Una bomba carta è stata lanciata contro il portone d’ingresso ... iltempo.it