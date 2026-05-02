Boato a Ostia grosso petardo contro il negozio dei laziali

A Ostia, un forte boato ha attirato l'attenzione dei residenti quando un petardo è stato lanciato contro la serranda di un negozio dedicato alla squadra Lazio, situato in via Carlo Bosio. L'esplosione ha causato danni alla porta blindata, senza coinvolgere altre strutture vicine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine per accertare la dinamica dell'incidente e avviare le indagini.