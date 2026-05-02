Boato a Ostia grosso petardo contro il negozio dei laziali
A Ostia, un forte boato ha attirato l'attenzione dei residenti quando un petardo è stato lanciato contro la serranda di un negozio dedicato alla squadra Lazio, situato in via Carlo Bosio. L'esplosione ha causato danni alla porta blindata, senza coinvolgere altre strutture vicine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine per accertare la dinamica dell'incidente e avviare le indagini.
Un grosso petardo è stato lanciato contro la serranda del negozio Lazio 1900 store di Ostia, in via Carlo Bosio. Un boato che ha svegliato i residenti che affacciano su quella via. L'ordigno artigianale è stato lanciato contro l'esercizio commerciale attorno alle 23 di venerdì primo maggio.🔗 Leggi su Romatoday.it
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