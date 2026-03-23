Dietro la bomba di Roma l’ombra della galassia anarco-insurrezionalista

Roma, 23 mar – La morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone nel casolare esploso alla periferia est della Capitale ha riportato sotto i riflettori una scena che da anni attraversa l’Italia in forme carsiche, intermittenti, ma persistenti. Le indagini dovranno accertare fino in fondo responsabilità, contatti e finalità dell’ordigno su cui i due stavano lavorando. Intanto, però, il punto politico e culturale è già chiaro: la vicenda romana non cade dal cielo, ma si inserisce in una lunga continuità fatta di ambienti, relazioni, complicità ideologiche, solidarietà militanti e percorsi individuali che negli ultimi vent’anni hanno tenuto in vita la galassia anarco-insurrezionalista italiana. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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