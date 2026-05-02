A Bolzano, il tribunale tributario si trova in difficoltà, con solo quattro giudici su dodici attualmente in servizio. Questa situazione causa ritardi nelle decisioni riguardanti le controversie fiscali delle imprese locali. Le aziende che attendono sentenze potrebbero dover affrontare tempi più lunghi per risolvere le questioni fiscali. La mancanza di giudici operativi interessa specifici settori economici, che potrebbero subire maggiori conseguenze a causa di questa carenza.

? Cosa scoprirai Come influisce il blocco dei giudici sulle tasse delle imprese locali?. Quali settori economici rischiano i maggiori ritardi nelle sentenze tributarie?. Perché i nuovi concorsi devono prevedere bandi specifici per l'Alto Adige?. Quanto pesano i 5 milioni di euro in sospensioni sulle aziende?.? In Breve Nel 2025 i contenziosi sono saliti a 80 unità con 131 sentenze emesse.. Il 42,75% delle sentenze ha confermato la posizione degli uffici tributari.. Le sospensioni approvate hanno superato il valore economico di 5 milioni di euro.. Enrico Marinaro sottolinea l'impatto economico dei contenziosi gestiti dalla Corte.. A Bolzano,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, giustizia tributaria in crisi: solo 4 giudici su 12 operativi

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