Domani gli italiani sono chiamati a votare sul referendum sulla giustizia. Anna Gallucci spiega perché voterà sì: “Credo nell’indipendenza dei magistrati. La vera autonomia parte dall’interno, da un giudice libero da interessi personali e influenze di corrente. Solo così la riforma può portare a giudici più indipendenti e realmente autonomi”.

«Al referendum voterò Sì perché credo nell’indipendenza dei magistrati e so che la prima indipendenza è quella interna: prima che nei confronti degli altri poteri dello Stato, il magistrato deve essere libero da tornaconti personali e influenze correntizie indebite nel suo lavoro all’interno della propria categoria». Attualmente non è così? «Le nostre carriere sono condizionate dal Consiglio Superiore della Magistratura. Finché i membri togati saranno indicati dalla categoria e saranno espressioni delle correnti politiche che convivono nell’Associazione Nazionale Magistrati, è possibile che anche il giudice o il pm più libero e indipendente subisca dal sistema un condizionamento psicologico e culturale, che può essere anche inconscio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum giustizia, Anna Gallucci: "Solo la riforma renderà i giudici veramente autonomi"

In Italia si torna a parlare di riforma della giustizia

