Giustizia Tributaria Irpinia e Sannio restano separate | battaglia vinta

La Corte di Giustizia Tributaria di Avellino rimarrà indipendente, confermando la vittoria degli avvocati locali. La decisione arriva a un anno dalla proposta di accorpamento con quella di Benevento, che avrebbe ridimensionato il ruolo della sede irpina. La causa principale è stata la forte opposizione di professionisti e cittadini, che hanno ribadito l'importanza di mantenere un punto di riferimento giudiziario nel territorio. La sentenza chiarisce che le due sedi continueranno a operare separatamente, garantendo un servizio più vicino ai cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ad un anno esatto dalla battaglia di Irpinia e Sannio, la Corte di Giustizia Tributaria di Avellino non verrà soppressa per accorpamento a quella di Benevento. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non provvederà ad alcune modifiche in Campania in tema di geografia giudiziaria del fisco in Italia. Se il criterio che doveva orientare l'accorpamento era legato al numero dei procedimenti iscritti a ruolo, Avellino rientra appieno nei suddetti parametri ministeriali. "Sono soddisfatto per il risultato conseguito. Ci siamo battuti, come partito di "Noi di Centro", con importanti iniziative sul territorio, unitamente al COA di Avellino, agli avvocati tributaristi, all'ordine dei commercialisti nonché ai consiglieri regionali Alaia, Ciampi e Petitto", il commento di Noi di centro.