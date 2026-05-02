A Bolzano, il servizio postale sta attraversando un momento di tensione con alcune zone che rischiano di restare senza consegne. Da gennaio, il servizio in via Thuille è stato sospeso, mentre altre aree sono state coinvolte da problemi di consegna. Il governatore ha recentemente inviato un messaggio chiaro, chiedendo una rapida risoluzione delle criticità e un rinnovo immediato degli accordi con le poste.

? Cosa scoprirai Quali zone di Bolzano rischiano il blocco totale delle consegne?. Perché il servizio in via Thuille è fermo da gennaio?. Come influirà il disservizio sui contratti in scadenza ad aprile?. Quanto peserà il mancato rispetto degli standard sul rinnovo provinciale?.? In Breve Corrarati e Rossato chiedono interventi urgenti per i disservizi in via Thuille e Gries-San Quirino.. Kompatscher vincola il rinnovo da 7,8 milioni annui alla puntualità delle consegne.. Longo segnala 49 linee di recapito scoperte su 115 totali a Bolzano.. Contratto attuale scade a dicembre con impegni finanziari per 3,2 milioni annui extra.. Il sindaco Claudio Corrarati ha chiesto formalmente a Alvaro Leoni, direttore provinciale di Poste Italiane, un intervento immediato per risolvere i disservizi che colpiscono la città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, caos Poste: Kompatscher lancia l’ultimatum sul rinnovo

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