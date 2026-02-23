Juventus | Spalletti lancia l’ultimatum

Luciano Spalletti ha convocato i giocatori alla Continassa dopo la terza sconfitta consecutiva, causata da partite perse contro Inter, Galatasaray e Como. Durante l'incontro, il tecnico ha espresso chiaramente le sue aspettative e ha chiesto un cambio di passo immediato. Gli atleti hanno ascoltato attentamente, consapevoli della pressione crescente. La riunione si è conclusa con un messaggio deciso, lasciando aperta la strada a nuovi sviluppi.

Dopo il terzo ko consecutivo (Inter, Galatasaray in trasferta e Como in casa), Luciano Spalletti ha radunato i giocatori alla Continassa per un confronto profondo e diretto, descritto come toccante e commovente da chi era presente. Il tecnico Juventus ha parlato al cuore del gruppo, senza toni aggressivi o accusatori,

Juventus: Luciano Spalletti e l’ultimatum all’AllianzL'Allianz Stadium si prepara a vivere una serata cruciale, con l'attenzione rivolta a Luciano Spalletti e alla sua gestione della Juventus.

Ultimatum Spalletti: «Vi giocate la Juventus». La Continassa trema tra crisi Champions e bilanci a rischioSpalletti ha lanciato un avvertimento diretto ai suoi giocatori, dicendo: «Vi giocate la Juventus».

RETROSCENA JUVE-NAPOLI: SPALLETTI TUONA, ACCUSA E LANCIA UN ULTIMATUM

