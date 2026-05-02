Il leader brasiliano ha subito un intervento chirurgico alla spalla, che si è concluso senza complicazioni. La procedura è stata approvata dalla Corte Suprema, che ha autorizzato l’operazione. Attualmente, si attende di valutare come la sua condizione influenzerà la fase di recupero, considerando anche la sua detenzione domiciliare. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali e non sono stati riportati dettagli aggiuntivi sulle motivazioni dell’intervento.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la guarigione la sua detenzione domiciliare?. Perché la Corte Suprema ha dovuto autorizzare l'intervento chirurgico?. Quali sono le reali condizioni respiratorie post-operatorie di Bolsonaro?. Cosa comporta il ripristino della mobilità per la sua condanna?.? In Breve Michelle Bolsonaro conferma il miglioramento clinico e la sospensione dell'ossigeno.. Intervento alla cuffia dei rotatori autorizzato dalla Corte suprema brasiliana.. Bolsonaro sconta 27 anni e tre mesi per tentativo di colpo di Stato.. Ripresa dell'alimentazione leggera e ritorno della funzionalità alle dita della mano.. L’operazione alla spalla destra di Bolsonaro si è conclusa con esiti positivi il 1 maggio, permettendo all’ex presidente di iniziare una fase di recupero senza complicazioni cliniche rilevanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolsonaro, l’intervento alla spalla è andato bene: segnali positivi

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