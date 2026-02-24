Polonara ottime notizie dopo l' intervento al cuore | È andato tutto bene

Polonara ha annunciato che l’intervento al cuore, causato da problemi di aritmia, è riuscito senza complicazioni. Il giocatore di Sassari aveva deciso di operarsi dopo aver avvertito fastidi persistenti, temendo che potessero compromettere la sua carriera. Ora, si aspetta il recupero completo prima di tornare in campo. La buona notizia arriva dopo settimane di incertezza sulla sua salute e i tempi di ripresa.

“Intervento andato bene! Grazie per i tanti messaggi e il solito calore”, scrive Achille Polonara sul suo profilo Instagram. L’azzurro aveva spiegato nei giorni scorsi che si sarebbe sottoposto a un’operazione (“Si chiama ombrellino, chiudono un foro nel cuore”), necessaria per ottenere l’idoneità sportiva e tornare a giocare. Dopo il trapianto di midollo per curare la leucemia, il coma e la lunga ripresa, Polonara aveva ricominciato a pensare al rientro in campo con Sassari. In occasione della presentazione del suo libro (“Il mio secondo tempo. Una storia di basket, una storia di vita”) aveva sorpreso tutti indicando anche una data: il 22 marzo, quando Sassari affronterà Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Achille Polonara rassicura: "L'intervento al cuore è andato bene": sospiro di sollievo per il cestista anconetanoAchille Polonara si sente bene dopo aver affrontato un intervento al cuore, causato da complicazioni recenti.

Polonara rassicura i fan dopo l'operazione: "Tutto beneAchille Polonara si è sottoposto a un intervento per un infortunio al tendine d’Achille, causato da un sovraccarico durante la preparazione atletica.

