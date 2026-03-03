Un ciclista è stato sottoposto a intervento chirurgico alla clavicola. L'operazione è riuscita senza complicazioni, secondo quanto comunicato, anche se le classiche di primavera sono terminate prima di partire. Con le grandi gare della stagione alle porte, le squadre e gli atleti si preparano ad affrontare un calendario ricco di sfide. La condizione del ciclista resta da valutare nei prossimi giorni.

il corridore belga è stato operato con buon esito alla clavicola destra in seguito alla caduta avvenuta durante la kuurne-bruxelles-kuurne. l’intervento è stato eseguito dal team medico con procedure standard e l’immediato percorso post-operatorio è stato avviato per accelerare il recupero. la sosta forzata impone una ridefinizione degli obiettivi stagionali, con la consapevolezza che le classiche primaverili richiedono una preparazione continua e una gestione oculata delle condizioni fisiche. al momento non sono state rese note date ufficiali per il rientro alle competizioni; il programma riabilitativo prosegue su indicazioni mediche e della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Tim Wellens operato alla clavicola: "L'intervento è andato bene, ma le classiche sono finite prima di iniziare

