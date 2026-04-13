Mestre si anima con due eventi in programma in via Piave, previsti per sabato 26 aprile e sabato 17 maggio. La strada si trasforma in un punto di ritrovo con iniziative dedicate a supereroi, musica dal vivo e auto d’epoca, attirando residenti e visitatori. Le manifestazioni sono organizzate per coinvolgere la comunità locale e offrire un momento di intrattenimento nel centro della città.

Mestre si prepara a trasformare via Piave in un centro di aggregazione sociale e commerciale con due appuntamenti fissati per sabato 26 aprile e sabato 17 maggio. Le giornate di festa, che vedranno la strada chiusa al traffico dalle ore 8:00 fino alle 20:00, trasformeranno il cuore del quartiere in uno spazio aperto dedicato a famiglie, mercatini, food truck e spettacoli dal vivo. Tra cultura pop e tradizioni meccaniche: un programma per ogni generazione. L’offerta proposta per queste due date mira a colpire diverse fasce d’età, mescolando l’intrattenimento moderno con le passioni classiche del territorio. Una delle novità più rilevanti riguarda l’anteprima di Venezia Comics, che porterà in via Piave i Venice Avengers, i quali trasformeranno l’area in un vero e proprio set cinematografico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mestre si anima: via Piave tra supereroi, musica e auto d’epoca

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